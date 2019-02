Donald Trump vervangt viceminister van Justitie Rod Rosenstein door Jeffrey Rosen

Dat meldt Bill Barr, die vorige week aantrad als minister van Justitie.

Rosen, die zijn rechtendiploma haalde aan Harvard en nog advocaat was, was tot nu toe viceminister van Transport. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt wie hem opvolgt.

Open oorlog

Volgens Amerikaanse media zat Rosenstein op de schopstoel sinds het ontslag van Jeff Sessions als minister van Justitie eind 2018.

Rosenstein had het toezicht over het netelige onderzoek naar de banden tussen het campagneteam van Trump en Rusland. Trump wantrouwt Rosenstein sinds die toeziet op het onderzoek. Sessions had zichzelf daarvoor gewraakt.

Afzetting

Afgelopen zondag zei voormalig adjunct-directeur van de FBI Andrew McCabe dat de viceminister van Justitie na het ontslag van FBI-baas James Comey gesprekken voerde over een mogelijke afzetting van president Trump op basis van het 25ste amendement op de grondwet.

De Republikeinse senator Lindsey Graham, voorzitter van de Senaatscommissie voor Justitie, vergeleek een en ander met een potentiële 'administratieve staatsgreep' en kondigde een onderzoek aan. Rosenstein ontkent de aantijgingen.

De Senaat heeft op 14 februari de benoeming van Bill Bar bevestigd.