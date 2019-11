De Amerikaanse president Donald Trump is tijdens een Mixed Martial Arts-wedstrijd in New York getrakteerd op een luid fluitconcert en boegeroep van een deel van het aanwezige publiek, maar ook op gejuich en applaus.

Donald Trump had zaterdagavond even tijd voor ontspanning en trok naar een wedstrijd van Mixed Martial Arts (MMA) in Madison Square Garden in New York. Bij zijn aankomst, in het gezelschap van zijn zonen Eric en Donald Jr. en enkele hooggeplaatste Republikeinen, werd hij getrakteerd op een luid fluitconcert, boegeroep en gescheld van een deel van het aanwezige publiek.

Op de sociale media circuleren filmpjes van het moment:

Trump Jr. requests you all stop retweeting. Thank you for not complying. pic.twitter.com/Un51xkRRWB — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) November 3, 2019

Een week geleden vielen hem en zijn vrouw Melania dezelfde eer te beurt bij een baseballwedstrijd in Washington.

Maar niet iedereen was het eens met de vijandige ontvangst, er was tussendoor ook gejuicht en applaus te horen. 'Dit is een gebrek aan respect voor onze president', zo liet een van de aanwezigen optekenen.

Trump bleef drie uur op het evenement. Achteraf retweette de familie Trump verschillende video's, waarop te zien was hoe de president een applaus kreeg bij zijn aankomst.

#NEW: Pres. Trump arrives at Madison Square Garden to a positive reaction from the crowd ahead of #UFC244 . pic.twitter.com/OIz8R8IkRu — Tara LaRosa (@TaraLaRosa) November 3, 2019