Donald Trump, de voormalige Amerikaanse president, zou drie dagen voor het verkiezingsdebat met Joe Biden op 29 september 2020 positief getest hebben op het coronavirus. Dat maakte zijn oude kabinetschef Mark Meadows bekend in een nieuw boek dat volgende week verschijnt.

Trump zou drie dagen voor het debat eerst positief, maar erna weer negatief hebben getest. De voormalige president reageerde woensdag in een kort bericht dat het om nepnieuws gaat. 'Het verhaal dat stelt dat ik voor of tijdens het eerste debat corona had, is fake news. Een negatieve test toonde dat ik niet ziek was voor het debat.'

Meadows schrijft in zijn nieuwe publicatie dat 'niets Trump tegenhield' om het tijdens de verkiezingen van 2020 op te nemen tegen zijn democratische opponent. Volgens de kabinetschef testte Trump wel degelijk positief op 26 september en vertoonde hij symptomen van een 'lichte verkoudheid'. Daarnaast vond Meadows dat Trump er opmerkelijk meer vermoeid uitzag.

De voormalige kabinetschef waarschuwde Trump over zijn positieve test toen hij op weg was naar een verkiezingscampagne. Trump liet zich voor een tweede keer testen, ditmaal met de Binax-antigeentest. Het resultaat was negatief. Op het debat zelf kwam Trump te laat om zich nog te kunnen laten testen, zegt de journalist die het debat modereerde.

Kort na het debat, op 2 oktober kondigde het Witte Huis aan dat Trump positief had getest op het coronavirus. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis en verbleef er drie nachten.

