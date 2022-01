Het was de eerste toespraak van Trump in het jaar 2022.

In een toespraak van twee uur in Florence in de Amerikaanse staat Arizona heeft de voormalige Amerikaanse president Donald Trump gesproken over problemen in de VS, waaronder de pandemie, inflatie, en het parlementaire onderzoek naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Hij herhaalde zijn bekende beschuldiging dat de verkiezingen van 2020 'gestolen' zijn. Maar Trump zei niet of hij zelf weer kandidaat zal zijn in de presidentsverkiezingen van 2024.

Omringd met bordjes en vlaggen waarop de slogan 'Save America' was te lezen, eindigde Trump zijn toespraak met een opzwepend betoog dat de Republikeinse partij weer de macht zal pakken in de VS.

Toeschouwers juichten toen Trump zei dat 'we het Witte Huis terug zullen pakken', maar hij liet na expliciet te zeggen of hij zich daar kandidaat voor stelt.

