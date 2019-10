De vermoedelijke opvolger van IS-leider Aboe Bakr al-Baghdadi is ook gedood door Amerikaanse soldaten. Dat heeft de Amerikaans president Donald Trump dinsdag meegedeeld via Twitter.

'Ik heb net bevestiging gekregen dat de eerste vervanger van Aboe Bakr al-Baghdadi uitgeschakeld is door Amerikaanse soldaten', zo vermeldt zijn tweet. 'Hij zou waarschijnlijk de toppositie hebben ingenomen - Nu is hij ook dood.'

Trump maakt geen verdere details bekend, ook niet over de identiteit van de uitgeschakelde IS-topman. Het is dus niet duidelijk over wie hij het precies heeft.

De Koerdische militie YPG meldde zondag dat ook IS-woordvoerder Aboe al-Hassan al-Moedjadjir is gedood. Hij gold als één der belangrijkste figuren binnen de jihadistische organisatie.