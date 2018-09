Donald Trump ontvangt veelbesproken Rod Rosenstein donderdag

Onder Rosensteins leiding onderzoekt speciaal aanklager Robert Mueller onder meer of Trumps campagneteam afwist van Russische inmenging in de VS-verkiezingen van 2016. 'Op verzoek van viceminister van Justitie Rod Rosenstein, hadden hij en president Trump een uitgebreide conversatie om de recente nieuwsberichten te bespreken', zei Sanders in een verklaring.

'Omdat de president op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is en een gevuld schema heeft met leiders van over de wereld, zullen ze op donderdag elkaar ontmoeten wanneer de president terugkeert naar Washington, D.C.' Het nieuws over een mogelijk ontslag van Rosenstein volgt op berichten dat Rosenstein vorig jaar aan collega's had gesuggereerd dat hij stiekem gesprekken met president Donald Trump zou opnemen.