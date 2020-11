VS-president Donald Trump heeft via Twitter en met onmiddellijke ingang Chris Krebs ontslagen. Krebs, bevoegd voor (cyber)beveiliging van onder meer de verkiezingen, had in een mededeling de verkiezingen 'de veiligste in de Amerikaanse geschiedenis' genoemd.

In enkele tweets noemde president Trump de door Krebs opgestelde mededeling 'hogelijk onjuist'.

Deze mededeling werd vorige week donderdag door het ministerie voor Binnenlandse Veiligheid de wereld ingestuurd. Ze stelde dat de voorbije verkiezingen 'de veiligste in de Amerikaanse geschiedenis geweest zijn. Er is geen bewijs dat een kiessysteem stemmen verloor, vernietigde of veranderde, of op welke manier ook gecompromitteerd was.'

...votes from Trump to Biden, late voting, and many more. Therefore, effective immediately, Chris Krebs has been terminated as Director of the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020

Dat viel slecht bij een president die zichzelf tot de winnaar van de verkiezingen heeft uitgeroepen, in vele staten de resultaten aanvecht, en via rechtbanken talloze klachten of betwistingen inzake tellingen of telmachines lanceerde en lanceert.

In de tweets waarin hij het ontslag aankondigt, stelt de president dat er wél 'enorme onregelmatigheden' waren, daarbij 'dode mensen die stemmen, waarnemers die niet binnenmochten in stembureaus, "storingen" in de stemmachines die stemmen van Trump veranderden in stemmen voor Biden, late stemmen enzovoort'.

De presidentiële tweets werden door Twitter voorzien van een waarschuwing: 'betwiste inhoud'.

'Geruchtencontrole'

Chris Krebs, een politieke benoeming van Trump, was tot zijn ontslag directeur van het Agentschap voor Cyberbeveiliging en Infrastructuurbeveiliging binnen het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. In die hoedanigheid wou hij buitenlandse inmenging in het verkiezingsproces verhinderen en hield hij toezicht op de gang van zaken tijdens de verkiezingen.

Zijn agentschap heeft een website voor 'geruchtencontrole', die sommige samenzweringstheorieën van de president en zijn aanhangers ontkrachtte, daarbij de bewering, die de president in de ontslagtweets herhaalde, dat er massaal gestemd zou zijn door dode mensen. Krebs zelf noemde dergelijke theorieën, zonder te verwijzen naar de president, 'nonsens'. Ook retweette hij een waarschuwing om 'wilde en ongegronde beweringen over stemmachines' niet te delen, 'zelfs niet als ze gemaakt worden door de president'.

Volgens nieuwssite Politico had hij zijn ontslag verwacht.

