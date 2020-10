Prof. Herman Matthijs (UGent & VUB) overloopt tien parameters om de kansen van Donald Trump en Joe Biden in te schatten voor de presidentsverkiezing op 3 november.

Donald Trump won in november 2016 de Amerikaanse presidentsverkiezingen met 304 kiesmannen (twee stemden niet voor hem) tegen 227 voor Hillary Clinton (vijf haakten af voor haar). Op drie november aanstaande kiezen de Amerikaanse kiezers opnieuw een bewoner voor het Witte Huis. Wie heeft de meeste kans op basis van een aantal brede maatschappelijke parameters? Hieronder volgt een analyse van tien parameters om een voorspelling te maken over een zittende 45ste of een nieuwe 46ste President.

1. Als eerste zijn er de polls. Die zijn er zowat dagelijks zijn in de Verenigde Staten. Deze voorspellen al weken een overwinning voor Joe Biden. Maar dat deden deze polls, op een uitzondering na, ook in 2016 ten aanzien van Hillary Clinton. Uiteindelijk won de vastgoedmiljardair Donald Trump. Conclusie: oppassen met polls.

2. Beide politieke partijen kiezen voor zeventigers: Biden is er 79 en Trump 74 jaar. Joe Biden ziet er minder goed uit, en voert veel minder campagne dan Trump. De situatie begint gelijkenissen te vertonen met 2016, en een onzichtbare Hillary Clinton. Uiteindelijk moesten Barack Obama, Joe Biden, Tim Kaine en anderen toen mee campagne voeren. Dat is een teken dat het niet loopt zoals het moet bij de Democratische partij. De keuze voor Biden is daarnaast ook het gevolg van de al jarenlang durende oorlog bij de Democraten. Is hij de ideale kandidaat om het Witte Huis te heroveren? De keuze voor Joe Biden is een electoraal-politiek risico.

3. Maar er zijn ook de ontgoochelde Republikeinse kiezers en dat vooral in de vergeten industriële staten aan het merengebied. Van de herindustrialisering is minder terecht gekomen dan beloofd. Een voorbeeld hiervan is de staat Michigan (16 kiesmannen), die Trump in 2016 won met 10.700 stemmen verschil. Deze opmerking geldt ook voor staten als Wisconsin en Pennsylvania.

4. Met deze staten komen we bij de swing states, de staten die Trump met minder dan 5 procent verschil won/verloor in 2016. Het gaat om Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Maine, Michigan, Minnesota, New Hampshire, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Virginia en Wisconsin. Als men alle kiesmannen van deze staten aftrekt bij de beide kandidaten, dan staan ze ongeveer gelijk in de startblokken: Trump staat op 188 en Biden op 191 kiesmannen. Hierop verder gaande kan men geen conclusie trekken.

5. Dan zijn er nog de andere partijen. In 2016 behaalde de Libertarische partij liefst 4,4 miljoen stemmen en de groenen 1,4 miljoen. Een verdere toename van deze stemmen zal resulteren in een verlies voor de twee traditionele partijen. De groenen zitten met de milieuproblemen en de bosbranden te California in het electoraat van Biden. Dat geldt ook voor de Libertarische partij, door de standpunten over ethische thema's en de scheiding tussen kerk en staat. Maar de derde partij van de Verenigde Staten is met zijn liberale economische- en fiscale items ook een probleem voor Donald Trump. Conclusie: de outsiders kunnen roet in het mogelijk succes van een partij gooien.

6.De beurzen zijn onder het presidentschap van Donald Trump enorm gestegen. De technologiebeurs 'Nasdaq' stond op de dag van Trump's eedaflegging op iets meer dan 5.000 punten, vandaag op ongeveer 11.650 punten. De 'Dow Jones', de meest toonaangevende beurs ter wereld, in november 2016 op 17.800 punten, op de dag van zijn eedaflegging was dat al 19.800 punten en eind oktober 2020 staat de 'DJ' op ongeveer 28.250 punten. Dergelijke stijgingen zijn historisch, en er is geen enkel voorbeeld bekend van een zittende president, die een electorale race voor het Witte Huis verliest met goede beurskoersen. Die hoogstaande beurzen zijn een voordeel voor Donald Trump.

7. Tot aan het begin van de covid-19 pandemie bedroeg de werkloosheid amper 3,5 procent en dat was al geleden sinds 1969. Vanaf eind maart is dit snel gestegen tot 14,8 procent om dan al even snel te dalen tot iets onder de 8 procent begin oktober. President Trump heeft wel bewezen dat hij een economie kan doen groeien. Maar na de klap die covid-19 toebracht aan de economie, zal een een zware factuur volgen. De vraag is wat de kiezer laat primeren.

8. De aanpak van de covid-pandemie inzake het beleid van volksgezondheid heeft al voor heel wat discussie gezorgd. Met meer dan 200.000 doden is die aanpak natuurlijk een politiek item. De discussie ging steeds tussen het open houden van de economie en de kostprijs van deze pandemie versus lock-downs. President Trump heeft eerder voor het eerste gekozen en heeft daarvoor veel verwijten gekregen. Dit kan een item zijn in het voordeel van Biden.

9. Onder Donald Trump zijn de federale personenbelasting en vennootschapstaks serieus verlaagd. Daardoor is het netto inkomen van de werkende Amerikanen fors toegenomen. Een dergelijke ingrijpende belastingverlaging had hij beloofd. In 2016 won Trump trouwens in meerderheid de groep kiezers met een familiaal inkomen van boven de 50.000 dollar. Die fiscale maatregelen moeten in het voordeel spelen van Trump.

10. Op buitenlands vlak werd in 2017 al de derde wereldoorlog aangekondigd met het aantreden van president Trump in het Witte Huis. Buiten het afvuren van enkele tientallen raketten op Syrië heeft deze president zich militair zeer rustig gehouden. Hij heeft wel een enorme diplomatieke doorbraak verwezenlijkt in het Midden-Oosten. Uiteraard heeft dat electoraal te maken met de Joodse kiezers in de VS. Die groep heeft in 2016 met 71 procent voor Hillary Clinton gestemd. Aangezien een belangrijke groep Joodse kiezers in de staat Florida (29 kiesmannen) wonen en die staat absoluut moet gewonnen worden, is het ondersteunen van Israel een vaste waarde in het Trump-beleid. Ook dat kan nog een probleem worden voor Biden.

Op werd in 2017 al de derde wereldoorlog aangekondigd met het aantreden van president Trump in het Witte Huis. Buiten het afvuren van enkele tientallen raketten op Syrië heeft deze president zich militair zeer rustig gehouden. Hij heeft wel een enorme diplomatieke doorbraak verwezenlijkt in het Midden-Oosten. Uiteraard heeft dat electoraal te maken met de Joodse kiezers in de VS. Die groep heeft in 2016 met 71 procent voor Hillary Clinton gestemd. Aangezien een belangrijke groep Joodse kiezers in de staat Florida (29 kiesmannen) wonen en die staat absoluut moet gewonnen worden, is het ondersteunen van Israel een vaste waarde in het Trump-beleid. Ook dat kan nog een probleem worden voor Biden.

Conclusie

Er zijn te veel staten, waarvan het niet duidelijk is wie er daar gaat winnen. Maar een vlotte overwinning voor Joe Biden ligt niet voor de hand. President Trump voert een veel omvangrijkere alsook meer uitgekiende campagne dan zijn voornaamste tegenstander. Wellicht weet West-Europa in de ochtend van 4 november met wie er zaken te doen zijn in het Witte Huis.

Donald Trump won in november 2016 de Amerikaanse presidentsverkiezingen met 304 kiesmannen (twee stemden niet voor hem) tegen 227 voor Hillary Clinton (vijf haakten af voor haar). Op drie november aanstaande kiezen de Amerikaanse kiezers opnieuw een bewoner voor het Witte Huis. Wie heeft de meeste kans op basis van een aantal brede maatschappelijke parameters? Hieronder volgt een analyse van tien parameters om een voorspelling te maken over een zittende 45ste of een nieuwe 46ste President. Er zijn te veel staten, waarvan het niet duidelijk is wie er daar gaat winnen. Maar een vlotte overwinning voor Joe Biden ligt niet voor de hand. President Trump voert een veel omvangrijkere alsook meer uitgekiende campagne dan zijn voornaamste tegenstander. Wellicht weet West-Europa in de ochtend van 4 november met wie er zaken te doen zijn in het Witte Huis.