Donald Trump noemt Biden ‘staatsvijand’

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdagavond hard uitgehaald naar zijn opvolger Joe Biden. Trump omschreef Biden als ‘staatsvijand’ tijdens een campagnebijeenkomst in de aanloop naar de tussentijdse Congresverkiezingen in november.

Ook de FBI-raid in zijn residentie in Mar-a-Lago moest het ontgelden.

Trump ging in op de toespraak die Biden donderdag in Philadelphia had gehouden, waarin hij Trump als een gevaar voor de democratie had afgeschilderd, en de vaandeldrager van ‘een extremisme dat de grondvesten van onze republiek bedreigt’.

‘Bidens toespraak was niets dan haat en woede’, aldus Trump.

Biden, zei hij, noemde zijn aanhangers ‘bedreigingen voor de democratie’ en ‘vijanden van de staat’. ‘Hij is zelf de staatsvijand, samen met de groep die hij controleert’.

Trump ging ook andermaal in op de FBI-inval waarbij documenten uit zijn woonst werden meegenomen. De ex-president omschreef de inval als ‘het meest frappante voorbeeld van de reële dreigingen die wegen op de vrijheid van de Amerikanen’ en ‘een van de meest choquerende voorbeelden van machtsmisbruik uit de Amerikaanse geschiedenis’.

De FBI verdenkt Trump ervan geheime documenten te hebben meegenomen. In het totaal werden bij de inval meer dan 11.000 overheidsdocumenten in beslag genomen.