Donald Trump kondigt vertrek aan van minister van Justitie Jeff Sessions

Dat maakte de president bekend in een tweet.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018

Sessions, een strikt conservatieve voormalige senator uit Alabama, gold tijdens de verkiezingsstrijd nochtans als de eerste en belangrijkste steunpilaar van de latere president. Maar de relatie tussen de president en de minister van Justitie was al langer vertroebeld. Reden daarvoor is het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller momenteel voert naar de campagne van Trump en mogelijke banden met Rusland.

Sessions had zichzelf in maart van vorig jaar zelf teruggetrokken uit elk gerechtelijk onderzoek naar banden tussen de Trump-campagne en Rusland. Reden daarvoor was dat hij tijdens hoorzitttingen in de Senaat gelogen had over twee ontmoetingen die hij zelf had gehad met de Russische ambassadeur.

Die terugtrekking werd hem door Donald Trump zwaar aangerekend. In het verleden liet Trump al weten dat hij de keuze voor Sessions als minister van Justitie betreurde.

Sinds Sessions zich terugtrok, is het viceminister Rod Rosenstein die het dossier opvolgt. Trump is erg ontevreden over de manier waarop Rosenstein de zaak sindsdien aanpakt. De viceminister had beslist om Robert Mueller als speciale aanklager aan te duiden. Die is volgens de Trump begonnen met een 'heksenjacht'.