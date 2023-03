Donald Trump is na schorsing weer actief op Facebook

De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft vrijdag zijn eerste bericht op Facebook geplaatst sinds hij twee jaar geleden werd geschorst.

Trump mocht niet meer op Facebook na de bestorming van het Amerikaanse Capitool door zijn aanhangers op 6 januari 2021. De toenmalige president werd bestraft voor zijn opruiende berichten die tot de bestorming zouden hebben geleid.

‘Ik ben terug’, stond in het eerste bericht van de voormalige president sinds de ban. Bijgevoegd is een videofragment uit Trumps overwinningsspeech na de presidentsverkiezingen in 2016. ‘Sorry dat ik jullie heb laten wachten’, zegt hij in het fragment.

Trumps Facebookpagina werd vorige maand al hersteld, maar hij had er sindsdien nog niets op geplaatst. Eerder op vrijdag werd het YouTube-account van Trump gedeblokkeerd. Ook daar is de video geplaatst.

De schorsing van zijn Instagram-account werd vorige maand tegelijkertijd met zijn Facebookpagina opgeheven. In november vorig jaar mocht hij al terug op Twitter. Op die accounts heeft hij vooralsnog niets geplaatst.