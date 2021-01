In een afscheidsvideo gaf uittredend president Donald Trump een overzicht van wat hijzelf als zijn verdiensten beschouwt.

'We hebben gedaan wat we hier kwamen doen, en veel meer dan dat', zo zei hij aan het begin. Hij was, ging hij verder, 'de eerste president in decennia' die geen nieuwe oorlogen is begonnen, onder zijn leiding was de 'grootste economie in de geschiedenis ontstaan' etc.

Trump , die de overwinning van zijn opvolger niet heeft erkend, en die Biden nog niet gesproken heeft sinds de verkiezingen, riep de Amerikanen wel op te bidden voor zijn opvolger en zich te onthouden van geweld.

Hij eindigde met een uitspraak die zijn aanhang moed moet geven. 'Ik wil dat jullie weten dat beweging die we startten nog maar aan het begin staat'.

