Donald Trump is niet van plan om een nieuwe partij te starten. Dat zei hij in zijn eerste publieke toespraak sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. De Republikeinse partij 'zal worden verenigd en sterker worden dan ooit', aldus Trump.

Trump sluit CPAC, het jaarlijkse conservatief politieke congres, af. Zijn speech begon ruim een uur later dan verwacht. Trump trok meteen ten aanval tegen zijn opvolger, de Democraat Joe Biden. 'We zijn in een korte maand van Amerika eerst naar Amerika laatst gegaan', zei hij. Trump hintte ook op een nieuwe gooi naar het Witte Huis in 2024. En hij blijft volhouden dat hij en niet Biden de verkiezingen in november heeft gewonnen. 'Wie weet beslis ik wel om hen een derde keer te verslaan', zei hij, verwijzend naar de Democraten.

Trump had na interne kritiek uit de Republikeinse Partij even overwogen om een eigen partij te beginnen, maar dat idee laat hij varen nu het gros van de partij zich weer achter hem heeft geschaard. 'Ik begin geen nieuwe partij'. Het oprichten van een nieuwe partij zou de Democraten helpen, zei Trump. 'We hebben de Republikeinse partij. Die zal worden verenigd en sterker worden dan ooit'.

Het is ongewoon dat een gewezen president zo snel commentaar geeft op zijn opvolger. Doorgaans gunnen ex-presidenten hun opvolger minstens een half jaar respijt.

Donald Trump wachtte een maand en acht dagen sinds de machtswissel alvorens hij zijn eerste politieke toespraak hield. Hij had kritiek op het migratiebeleid van zijn opvolger, op diens energie/milieubeleid en op het feit dat de scholen niet opengaan, in weerwil van beloften van Joe Biden.

Verkiezingsfraude, onenigheid in partij

Kopstukken uit de partij, onder meer Karl Rove, de strateeg van gewezen president George W. Bush, hadden Trump aangemaand om tijdens zijn toespraak de plannen voor de toekomst voor de partij uit te tekenen, en op te houden met klachten over de zogenaamde 'gestolen verkiezing' van 2020. Trump ging niet op dat advies in en sprak langdurig over de kiesverrichting, ook al zijn de ruim zestig rechtszaken die zijn advocaten begonnen op niets uitgedraaid.

Verguld, levensgroot beeld van Donald Trump in korte broek tijdens CPAC. © Reuters

Nog een advies van onder meer Rove: ga niet in op de partijgenoten die voor Trumps impeachment hebben gestemd, breng een verenigende boodschap. Ook dat advies werd in de wind geslagen. Trump citeerde de meeste namen van de Republikeinen die hem afvielen. Hij besteedde de meeste tijd aan Liz Cheney, de dochter van Dick Cheney, die als derde belangrijkste Republikein in het Huis van Afgevaardigden op 13 januari voor impeachment stemde en naderhand verklaarde dat wat haar betreft Trump geen rol meer te spelen heeft in de Republikeinse Partij.

Wil partij nieuwe kandidatuur van Trump?

CPAC (Conservative Political Action Conference) leek dit jaar een onversneden Trump-minnende gebeurtenis. Dat is niet altijd zo geweest. In het verleden, nog in 2016, negeerde Trump de bijeenkomst omdat ze te afwijzend stond tegenover zijn populisme.

Dit keer hadden alle anti-Trump Republikeinen de vergadering gemeden, of waren ze niet uitgenodigd. Zelfs gewezen vicepresident Mike Pence bleef weg.

CPAC ondervroeg de aanwezigen over hun Trumpliefde en de peiling bood toch enige nuance. 95 procent van de aanwezigen vond weliswaar dat de Republikeinse Partij de politieke lijn van Trump moest handhaven. Maar 'slechts' 68 procent vond dat Trump ook weer kandidaat voor het presidentschap moet zijn. Nog minder, 55 procent, duidde aan tijdens de Republikeinse voorverkiezingen op een eventuele presidentskandaat Donald Trump te zullen stemmen. Tweede voorkeur was Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, die 21 procent van de voorkeuren kreeg, misschien omdat CPAC in Florida doorging.

