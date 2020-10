President Donald Trump heeft zaterdag vervroegd een stem uitgebracht voor de presidentsverkiezingen van 3 november.

'Ik heb gestemd op een kerel met de naam Trump', zei hij lachend in een als stembureau ingerichte bibliotheek in West Palm Beach, in de staat Florida. Hij droeg een mondkapje.

Donald Trump verblijft vaak in zijn landhuis en golfresort Mar-a-Lago in West Palm Beach.

Zijn Democratische tegenstrever Joe Biden bracht vrijdag al zijn stem uit, in zijn thuisstaat Indiana.

Ruim 56 miljoen Amerikanen hebben inmiddels gestemd, blijkt uit cijfers van het US Elections Project van de Universiteit van Florida. Meer dan 38,5 miljoen kiezers deden dat per post en de rest persoonlijk. Nooit eerder stemden zo veel Amerikanen zo vroeg.

Trump zegt vaak, zonder bewijs aan te voeren, dat stemmen per post vatbaar voor fraude zou zijn. Ook nu zei hij dat persoonlijk een stem uitbrengen 'veel veiliger' is dan briefstemmen. 'Alles was perfect, strikt, zeer strikt, volgens de regels', aldus Trump. 'Als je je stembiljet opstuurt, kan het nooit zo veilig zijn.'

Volg alles over de Amerikaanse verkiezingen in ons dossier

'Ik heb gestemd op een kerel met de naam Trump', zei hij lachend in een als stembureau ingerichte bibliotheek in West Palm Beach, in de staat Florida. Hij droeg een mondkapje.Donald Trump verblijft vaak in zijn landhuis en golfresort Mar-a-Lago in West Palm Beach. Zijn Democratische tegenstrever Joe Biden bracht vrijdag al zijn stem uit, in zijn thuisstaat Indiana. Ruim 56 miljoen Amerikanen hebben inmiddels gestemd, blijkt uit cijfers van het US Elections Project van de Universiteit van Florida. Meer dan 38,5 miljoen kiezers deden dat per post en de rest persoonlijk. Nooit eerder stemden zo veel Amerikanen zo vroeg. Trump zegt vaak, zonder bewijs aan te voeren, dat stemmen per post vatbaar voor fraude zou zijn. Ook nu zei hij dat persoonlijk een stem uitbrengen 'veel veiliger' is dan briefstemmen. 'Alles was perfect, strikt, zeer strikt, volgens de regels', aldus Trump. 'Als je je stembiljet opstuurt, kan het nooit zo veilig zijn.'Volg alles over de Amerikaanse verkiezingen in ons dossier