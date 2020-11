Donald Trump heeft zondag toegegeven dat Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen heeft gewonnen, maar de huidige Amerikaanse president blijft volhouden dat de resultaten vervalst zijn. Dat heeft Trump op Twitter geschreven.

'Hij won omdat er geknoeid is bij de verkiezingen', twitterde de Amerikaanse president over zijn Democratische tegenstrever Biden. In hoofdletters voegde Trump eraan toe dat toezicht bij de verkiezingen niet was toegestaan.

Trump herhaalde zondag dat stemmen per post geknoei in de hand werkt. Hij noemt poststemmen 'een zieke grap'. Sinds de verkiezingen hebben Trump en sommige Republikeinen herhaaldelijk beweerd dat de Democraten fraude hebben gepleegd, zonder daarvoor enig bewijs te leveren. Trump heeft aangekondigd dat hij de verkiezingsuitslag langs juridische weg wil aanvechten.

Hoewel na het tellen van de stemmen in alle Amerikaanse staten de beslissing is gevallen in het voordeel van Joe Biden, weigert Trump zijn verlies te erkennen en ligt de president dwars bij de informatieverschaffing aan zijn opvolger die bij de machtsoverdracht gebruikelijk is.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

