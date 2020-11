Via een tweet heeft president Donald Trump ingestemd met het begin van de transitie naar een regering Biden. Dat betekent dat president-elect Joe Biden geld en (geheime) informatie krijgt om zich voor te bereiden op zijn presidentschap, en dat hij zijn plannen kan coördineren met de uitgaande ploeg. Trump geeft naar eigen zeggen weliswaar zijn juridische strijd tegen de kiesuitslag niet op.

Emily Murphy, de hoge ambtenaar van de General Services Administration, was de eerste die meldde wat er stond te gebeuren. Ze liet weten dat Joe Biden de 'ogenschijnlijke winnaar' is van de presidentsverkiezingen en dus fondsen zal ontvangen en geheime informatie en de mogelijkheid om te coördineren met de ploeg van president Trump. Even later bevestigde de president het bericht in een tweet.

Doorgaans start de overgang van het ene regime naar het andere enkele uren nadat de verkiezingsuitslag bekend wordt.

Maar in dit geval drukte Emily Murphy op de rempedaal.

De ploeg van Joe Biden maakte er geen groot misbaar over, maar legde er wel de nadruk op dat het gebrek aan fondsen, en de onmogelijkheid om bijvoorbeeld over de verdeling van vaccins te coördineren met de uitgaande ploeg, of om geheime informatie in buitenlandse dossiers in te kijken, de efficiëntie van de overgang bedreigde. Met name het gebrek aan coördinatie rond covid kon volgens Biden mensenlevens kosten. Ook was men niet in staat om het verleden van ministerkandidaten of kandidaten te laten uitpluizen door de FBI.

Kort nadat Michigan officieel bekrachtigde dat Joe Biden in die staat gewonnen heeft, kort nadat enkele Republikeinse verkozenen hadden gepleit voor een begin van officiële transitie, zette Murphy toch het licht op groen voor een begin van officiële overgang.

In de brief waarmee ze haar beslissing aankondigde, preciseerde ze dat ze nooit onder druk gezet is door de uitvoerende macht, lees door president Trump. Ze had de zaak uitgesteld omdat ze vond dat ze de stembewegingen moest afwachten. Eerder had ze gezegd: 'Het is niet mijn rol om de president te kiezen'. Het heeft haar en haar familie 'duizenden' bedreigingen opgeleverd, meldde ze in de brief.

Trump bekrachtigde haar beslissing via een tweet. Maar: 'We zetten onze strijd verder, en ik geloof dat we zullen winnen!'

