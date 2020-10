De Amerikaanse president, Donald Trump, is positief getest op het coronavirus. Trump (74) heeft de ernst van het virus altijd geminimaliseerd.

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn besmet met het coronavirus. Dat heeft Trump aangekondigd op Twitter in de nacht van donderdag op vrijdag (lokale tijd).

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

De arts van het Witte Huis meldt dat Trump en Melania in het Witte Huis in quarantaine gaan en dat de president gewoon zijn werk blijft doen.

Trump werd getest op het coronavirus nadat zijn naaste adviseur Hope Hicks het virus had opgelopen. Volgens nieuwsagentschap Bloomberg News zat de vrouw in quarantaine op het vliegtuig toen ze woensdag met de president terugkeerde van een campagnebijeenkomst in Minnesota.

Het volgende presidentsdebat is op 15 oktober. Vanwege de veertien dagen verplichte quarantaine in de Verenigde Staten, is het nog niet zeker of Trump daar aan kan deelnemen.

Schrik op beurzen

Het nieuws zorgt voor onrust onder beleggers in New York. Na bekendmaking van het nieuws gingen de openingsindicatoren, de zogeheten futures, flink omlaag.

De futures wijzen nu op koersdalingen bij het begin van de handel op Wall Street op vrijdag tot 1,5 procent.

