Donald Trump en kinderen zullen getuigen over betwiste zakelijke praktijken

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump en twee van zijn volwassen kinderen, Donald jr. en Ivanka, zullen vanaf 15 juli onder ede een getuigenis afleggen in een civiele zaak in New York naar de zakelijke praktijken van de familie.

Uit een gerechtelijk document dat woensdag is gepubliceerd, blijkt dat vader en twee kinderenj daarmee hebben ingestemd.

De Trumps hebben tot 13 juni de tijd om bij de hoogste instantie van de staat New York, het Hof van Beroep, verder uitstel te vragen van welke getuigenis dan ook. Als die rechtbank dat toestaat, wordt hun verklaring opgeschort.

Donald Trumps poging onder de getuigenis uit te komen mislukte. Hij, zijn zoon en dochter hadden betoogd dat hun grondwettelijke rechten geschonden zouden worden door een dergelijke verklaring. Hun woorden zouden namelijk gebruikt kunnen worden in het daarmee verband houdende strafrechtelijke onderzoek dat wordt geleid door de openbare aanklager in Manhattan, Alvin Bragg.

De procureur-generaal van de staat New York, Letitia James, zegt dat meer dan drie jaar onderzoek bewijs heeft opgeleverd dat de Trump Organization, die hotels, golfbanen en onroerend goed exploiteert, de waarde van bezittingen verkeerd heeft opgegeven om ervan te profiteren, bijvoorbeeld door belastingvoordeel en gunstige leningen te verkrijgen. Het komt erop neer dat de Trump Organization zijn waarde zo hoog mogelijk voorstelde om leningen te verkrijgen, en zo laag mogelijk om aan belastingen te ontsnappen.

Trump ontkent iets fout te hebben gedaan en noemt het onderzoek politiek gemotiveerd. Hij is Republikein, James is Democraat.