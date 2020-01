Donald Trump heeft vrijdag in Washington deelgenomen aan een anti-abortusmars.

De Amerikaanse president sprak het publiek zelfs toe. 'Het is een grote eer om de eerste president in de geschiedenis te zijn om deel te nemen aan de mars Pro-Life', aldus Trump.

De president heeft zich altijd al uitgesproken als tegenstander van abortus. Trump sprak enkele duizenden mensen toe die deelnamen aan de mars Pro-Life. 'Elk kind is een heilig geschenk van God. Mensenrechten beginnen in de baarmoeder', aldus de president.

De mars Pro-Life vindt sinds 1973 jaarlijks plaats, het jaar dat abortus in de Verenigde Staten legaal werd. Trump is de eerste president die deelneemt aan zo'n evenement.

