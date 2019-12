De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag via Twitter Rusland, Syrië en Iran opgeroepen te stoppen met burgers te doden in de noordwesteljke Syrische provincie Idlib. Daar hebben troepen van die landen sinds midden december hun bombardementen opgevoerd.

'Rusland, Syrië en Iran doden, of staan op het punt duizenden onschuldige burgers te doden in de provincie Idlib. Doe het niet!', twitterde het Amerikaanse staatshoofd. Hij voegde eraan toe dat 'Turkije hard werkt om een einde te maken aan dit bloedbad'. Gesteund door de Russische luchtmacht hebben de troepen van de Syrische president Bashar al-Assad sinds 16 december hun bombardementen in de regio opgedreven.

Ondanks een in augustus afgekondigd bestand, woeden er ook hevige gevechten op de grond met jihadisten en rebellen. Deze opflakkering van het geweld heeft al aan ongeveer tachtig burgers het leven gekost. De regio Idlib staat onder controle van de jihadistische Hayat Tahrir al-Cham (HTS) en andere rebellenbewegingen. Het regime, dat nu weer meer dan zeventig procent van het Syrische grondgebied controleert, heeft herhaaldelijk gezegd vastbesloten te zijn ook Idlib te heroveren.