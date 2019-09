Hamza bin Laden geldt als de opvolger van zijn vader aan het hoofd van terreurorganisatie al-Qaida.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag berichten in Amerikaanse media van eind juli bevestigd dat Hamza bin Laden, de lievelingszoon van Osama bin Laden, is gedood. Hamza bin Laden geldt als de opvolger van zijn vader aan het hoofd van terreurorganisatie al-Qaida.

"Hamza bin Laden, een hooggeplaatste leider van al-Qaida en zoon van Osama bin Laden, is gedood tijdens een antiterreuroperatie van de VS in de regio Afghanistan/Pakistan", zei het Amerikaanse staatshoofd in een communiqué. Ook Defensieminister Mark Esper had eind augustus al de dood van Hamza bin Laden bevestigd. De bewindsman voegde er toen aan toe "geen details te hebben".

Hamza bin Laden gold als de lievelingszoon en zo mogelijk de aangewezen opvolger van Osama bin Laden. Die was de stichter van het terreurnetwerk dat verantwoordelijk is voor de aanslagen van 9/11.

De dertiger stond op een Amerikaanse zwarte lijst van mensen die van "terrorisme" zijn beschuldigd. Dikwijls gold hij ook als de kroonprins van de anti-westerse jihad. Hij was het vijftiende van de twintigtal kinderen van Osama bin Laden, en zoon van diens derde vrouw. Begin maart werd hem zijn Saoedische nationaliteit ontnomen.