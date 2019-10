De Amerikaanse president Donald Trump noemde dinsdagavond de afzettingsprocedure tegen hem een 'staatsgreep'. De president trok de afgelopen dagen al zwaar van leer tegen de democratische oppositie.

'Ik kom tot de conclusie dat wat er aan het gebeuren is geen 'impeachment' is, het is een 'STAATSGREEP', schreef de president in een reeks van tweets die kort na elkaar kwamen. Die 'staatsgreep' heeft tot doel 'de macht van mensen, hun STEM, hun VRIJHEDEN, hun tweede amendement, religie, verdediging, grensmuur en hun door God als burgers van de Verenigde Staten verleende rechten in te trekken', voegde Trump eraan toe. De twee tweets werden gevolgd door een derde waarin de president sprak over 'de grootste heksenjacht in de geschiedenis van ons land'.

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019

Trump bevindt zich momenteel in het oog van een storm nadat informatie was uitgelekt over een dubieus telefoongesprek tussen hem en zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenski. Tijdens dat gesprek probeerde Trump Zelenski onder druk te zetten om een onderzoek te voeren naar voormalig vicepresident Joe Biden en diens zoon Hunter. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen. De Democraten vinden dat de president zijn ambt heeft misbruikt voor eigen politiek gewin en lanceerden daarop de impeachmentprocedure tegen Trump.