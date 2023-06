Donald Trump aangeklaagd voor achterhouden geheime documenten

Donald Trump moet dinsdag voor een rechtbank in Miami verschijnen, waar hij in beschuldiging zal gesteld worden in de zaak van vertrouwelijke documenten die hij meenam uit het Witte Huis. Dat heeft Trump zelf aangekondigd. Hij wordt de eerste ex-president die aangeklaagd wordt door het federale ministerie van Justitie.

‘Ik ben een onschuldig man’, liet Trump via zijn eigen medium Truth Social weten.

Er zijn in deze zaak zeven aanklachten, volgens het Trumpkamp, die echter nog niet bekendgemaakt zijn. Een advocaat van Trump verklaarde dat er een overtreding van de spionagewetgeving in de aanklacht zit, naast het achterhouden van documenten, het afleggen van valse verklaringen en samenzwering.

Overtredingen op het behandelen van vertrouwelijke documenten vallen wettelijk onder de spionagewetgeving. Uit het feit dat Trump volgens de aanklacht in overtreding was van spionagewetgeving kan men niet afleiden dat hij ervan verdacht wordt documenten voor spionagedoeleinden achtergehouden te hebben. Ook samenzwering kan minder erg zijn dan de term aangeeft: het gaat erom dat Trump anderen betrokken zou hebben bij het overtreden van de wet. Over de draagwijdte van de aanklachten zullen we ten laatste dinsdag meer duidelijkheid verkrijgen, wanneer Trump in Miami voor de rechter verschijnt.

Huiszoeking

Toen hij op 20 januari 2021 het Witte Huis moest verlaten om plaats te maken voor Joe Biden, nam Trump dozen met onder meer vertrouwelijke documenten mee naar Mar-a-Lago, zijn club en verblijf in Florida. Het ging om honderden documenten, die volgens de wettelijke voorschriften aan de archiefdiensten overgemaakt hadden moeten zijn voor bewaring in een beveiligde omgeving.

Er werden vervolgens onderhandelingen georganiseerd tussen de archiefdiensten en medewerkers van de ex-president. Een deel van de meegenomen documenten werd met maanden vertraging aan de archiefdiensten overgemaakt, een ander deel werd met medeweten van de archiefdiensten tijdelijk in Mar-a-Lago bewaard. Volgens advocaten van Trump, die beweerden een grondig onderzoek gedaan te hebben, was er niets anders meer te vinden.

De archiefdiensten hadden echter aanwijzingen dat er nog altijd belangrijk materiaal achtergehouden werd.

In augustus vorig jaar organiseerde de FBI een huiszoeking in Mar-a-Lago, die inderdaad nog vertrouwelijk materiaal opleverde, verdeeld over 11 mappen, waarvan er 5 top secret materiaal bevatten. Die huiszoeking leidde tot een serie dreigementen en een mislukte aanslag tegen de FBI. Toen, zoals nu, kon Donald Trump het nieuws bekendmaken. Toen, zoals nu, was er niet onmiddellijk een reactie van het ministerie van Justitie of van speciaal aanklager Jack Smith, die de federale onderzoeken tegen Trump namens Justitie coördineert.

Sinds de huiszoeking zijn volgens persberichten nog documenten opgedoken of vermist. De voorbije weken was er onder meer sprake van een vertrouwelijk document over militaire actie tegen Iran, waarover Trump tijdens een interview voor een boek sprak.

De argumenten van Trump waarom de documenten in Mar-a-Lago belandden, liepen nogal uiteen. Hij zei onder meer dat het om slordigheden ging van de verhuisploeg. Of dat alle presidenten documenten bijhielden. Het was zijn recht ze mee te nemen. Later werden er trouwens ook vertrouwelijke documenten gevonden bij Joe Biden (uit de tijd dat hij vicepresident was) en bij Trumps vicepresident Mike Pence. Dat waren er in beide gevallen veel minder dan bij Trump. Pence en Biden werkten wel snel mee met de archiefdiensten.

Trump argumenteerde ook al dat hij als president al die documenten had vrijgegeven, zodat ze niet langer vertrouwelijk waren. Daar hoefde zelfs geen procedure mee gemoeid te zijn, is zijn theorie: hij kon door eraan te denken iets wat vertrouwelijk was vrijgeven.

Dat is natuurlijk niet wat de wet stelt.

De zaak rond de documenten is niet de enige rechtszaak tegen Trump, en wellicht ook niet de laatste.

Eerder stelde de staat New York Trump in beschuldiging voor zijn rol in de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Ook in New York werd Trump aansprakelijk gesteld voor smaad en seksueel misbruik tegen Jean E. Carroll.

Federaal speciaal aanklager Jack Smith onderzoekt nog de rol van Trump bij pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden en zijn rol bij de bestorming van het Capitool. Daarnaast wordt ook in de staat Georgia een onderzoek gevoerd naar de poging tot beïnvloeding van de kiesuitslag.

Dat alles gebeurt, of kan gebeuren, terwijl Donald Trump met grote voorsprong de populairste kandidaat is in de aanloop naar de Republikeinse primary’s en goed op weg lijkt om de presidentskandidaat te zijn in 2024.

Dit weekend houdt Trump twee kiesmeetings.