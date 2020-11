Strijders van Boko Haram hebben zaterdag in het noordoosten van Nigeria zeker 70 landarbeiders gedood. Dat blijkt uit een nieuwe balans op zondag.

'De balans was gisteren nog 43 doden. Men heeft me net bij aankomst verwittigd dat het er 70 zijn', aldus de gouverneur van Borno, Babaganan Umara Zulum. Hij sprak de pers toe in het dorp Zabarmari, in de nabijheid van het veld waar de aanval plaatsvond. De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari veroordeelde de moord op de boeren. Hij sprak over 'terroristische moorden'.

In de strijd tussen Boko Haram en ISWAP, een aan IS gelieerde terreurgroep, worden regelmatig boeren en andere onschuldigen aangevallen. In de afgelopen jaren zijn door aanvallen en aanslagen al meer dan 36.000 mensen om het leven gekomen.

