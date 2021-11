In Freetown, de hoofdstad van het West-Afrikaanse Sierra Leone, zijn nu al 98 slachtoffers geteld na de ontploffing van een tankwagen. Dat meldt het nationale agentschap voor rampenbeheer. 92 anderen zijn gewond geraakt.

Bij de vorige balans was nog sprake van 92 dodelijke slachtoffers. Volgens getuigen zou de tankwagen zijn ontploft nadat die bij een tankstation werd aangereden door een andere vrachtwagen. Daarop brak brand uit. In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld zou de explosie zich dus niet hebben voorgedaan in het tankstation.

Brandstof recupereren

De meerderheid van de slachtoffers zijn straatverkopers en motorrijders die probeerden de brandstof te recupereren die uit de tankwagen liep. Een verpleger in het ziekenhuis waar de gewonden worden opgevangen, zegt dat de slachtoffers zwaar verbrand zijn. In een bericht zaterdag op Twitter zei de president van het land, Julius Maada Bio, dat hij 'diep geraakt is door de tragische brand en het gruwelijke verlies van mensenlevens. Ik wil mijn diepe medeleven betuigen met de families die dierbaren hebben verloren en met degenen die verminkt zijn', voegde hij eraan toe en verzekerde dat zijn regering 'alles zal doen om de getroffen families te ondersteunen'.

