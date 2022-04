Bij een explosie van een illegale olieraffinaderij in Nigeria zijn minstens 110 mensen om het leven gekomen. Dat melden de hulpdiensten zondagavond. Eerder was nog sprake van minstens 80 doden.

De explosie deed zich voor in het zuiden van het West-Afrikaanse land in de olierijke deelstaat Rivers State, zo zegt de topman van het nationale agentschap dat zich bezighoudt met het opsporen en aanpakken van olielekken, Idris Musa. Het gaat om de regio Egbema-Ndonia. De oorzaak van de explosie is nog niet geweten. Mogelijk kwam ruwe olie bij de raffinage in contact met het vuur dat gebruikt wordt om de olie te koken tijdens het raffinageproces.

De vlammen zijn gedoofd en een onderzoek is gestart, aldus Idris Musa. Rivers State ligt in de delta van de Niger. Er zijn heel wat illegale raffinaderijen in de streek. Bij gelijkaardige incidenten in het verleden was de dodentol soms nog hoger. Het gaat ook om explosies die ontstaan wanneer in pijpleidingen geboord wordt om olie af te tappen. Die olie wordt dan verkocht op de zwarte markt. De regio is straatarm, ondanks de opbrengsten van de dagelijkse productie van twee miljoen vaten olie per dag.

