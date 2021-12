Na de doortocht van tyfoon Rai op de Filipijnen is de dodentol opgelopen tot minstens 388 overlijdens. Dat heeft de overheid maandag aangekondigd. Zestig mensen zijn nog steeds vermist. Honderden mensen raakten bovendien gewond.

In een vorige balans was er nog sprake van 375 doden. De tyfoon raasde op 16 en 17 december over de Filipijnen, met windsnelheden tot 195 kilometer per uur. De storm liet een spoor van vernieling na in het centrum en het zuiden van het land. Meer dan vier miljoen mensen in 430 dorpen en steden waar ongeveer 482.000 huizen werden beschadigd of vernield, krijgen hulp van de autoriteiten, klinkt het maandag. Meer dan 300.000 mensen verblijven nog in evacuatiekampen.

Naast de grote schade wordt er ook gevreesd voor een gezondheidscrisis. Minstens 140 mensen hebben zware buikgriep of diarree, vermoedelijk door besmet water. Volgens de gegevens van het ministerie van Volksgezondheid werden 141 ziekenhuizen vernield, waarvan er slechts 30 weer in gebruik zijn. Door de tyfoon werden ook 4.000 dosissen van vaccins tegen het coronavirus vernield.

De Filipijnen worden jaarlijks gemiddeld door zowat twintig tyfoons getroffen. De ergste tyfoon tot nu, supertyfoon Haiyan, kostte in november 2013 meer dan 6.300 mensen het leven. Vier miljoen mensen raakten toen ontheemd.

