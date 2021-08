De aardbeving die het zuidwesten van Haïti zaterdagvoormiddag heeft getroffen, heeft nu al aan 1.419 mensen het leven gekost. Haïtianen zetten zich bovendien schrap voor overstromingen en aardverschuivingen nu tropische storm Grace het land treft.

In Haïti zijn er nog steeds reddings- en hulpoperaties aan de gang. Veel mensen zouden nog vastzitten onder het puin van de talrijke ingestorte gebouwen in de getroffen regio. Tot overmaat van ramp nadert de tropische storm Grace Haïti met windsnelheden tot 55 kilometer per uur. Gevreesd wordt dat mogelijke overstromingen en aardverschuivingen het herstel bemoeilijke.

Het epicentrum van de beving bevond zich op een diepte van 10 kilometer, 12 kilometer ten noordoosten van de stad Saint-Louis du Sud. Minstens 13.700 huizen werden verwoest en ongeveer evenveel liepen schade op, aldus de civiele bescherming. Meer dan 30.000 gezinnen werden getroffen.

Haïti, het armste land op het westelijk halfrond, kampt nog altijd met de gevolgen van de zware aardbeving die het land in 2010 trof. Daarbij kwamen meer dan 200.000 mensen om en vielen nog meer gewonden. Anderhalf miljoen Haïtianen raakten dakloos. De schade werd geschat op 8 miljard dollar.

