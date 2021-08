In de zuidelijke Turkse provincie Antalya zijn opnieuw twee mensen om het leven gekomen door hevige bosbranden. Het totale dodental in het land komt daarmee op acht.

Sinds het begin van de bosbranden zijn zeven mensen overleden in Antalya en één in Marmaris, in de provincie Mugla. Honderden mensen zijn gewond geraakt, meldt minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca zondag op Twitter. Verschillende Turkse provincies zijn sinds woensdag getroffen door de bosbranden.

Vooral de zuidwestelijke provincies Antalya en Mugla worden zwaar geteisterd. Van de oorspronkelijk zowat honderd branden, zijn er momenteel nog zes actief.

