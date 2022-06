Dodental na aanslag op kerk in Nigeria loopt sterk op

Het dodental na de aanslag op een katholieke kerk in Owo, in het zuiden van Nigeria, is opgelopen tot 100. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen, maar ook zwangere vrouwen. Dat hebben lokale autoriteiten bekendgemaakt.

Zwaarbewapende mannen bestormden tijdens de kerkdienst op Pinksteren de Sint-Franciscuskerk en schoten lukraak op geloven en lieten explosieven afgaan. Aanvankelijk was sprake van een lager dodental, maar het aantal slachtoffers loopt nog op.

De regering heeft intussen een onderzoek ingesteld naar het incident. De gouverneur zelf had zondag gesproken van een ‘verachtelijke en satanische aanval’ op ‘de vredelievende bevolking van Owo’.

De voorbije jaren hebben jihadistische groeperingen veel bloedige aanslagen gepleegd op kerken in het overwegend islamitische noorden van Nigeria. Het is voor het eerst dat een kerk in het overwegend christelijke zuiden wordt getroffen.