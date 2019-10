De politie van Essex "gaat ervan uit" dat alle mensen die woensdag in een koelwagen in Essex dood zijn aangetroffen Chinezen zijn, zo staat op de website van de politiedienst te lezen. Er zijn acht vrouwen bij.

Eerder hadden Britse media al gemeld dat de slachtoffers Chinezen zouden zijn. Het gaat volgens de politie wellicht om 38 volwassenen en één ervan is een jonge vrouw. Eerder berichtte de politie dat het om een tiener ging. De dodelijke slachtoffers zijn 8 vrouwen en 31 mannen.

De gearresteerde man zit nog steeds vast, aldus de politie van Essex die niets wil zeggen over zijn identiteit. Er zijn drie woningen in County Armagh in verband met het onderzoek doorzocht.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt het drama in het Engelse Essex waarbij woensdag 39 mensen dood in een koelwagen zijn aangetroffen, zo heeft Sky News donderdag bij de Chinese diplomatie vernomen.

Trucker zou niet op de hoogte zijn geweest

De bestuurder van de vrachtwagen waarin woensdag in Essex 39 lijken zijn gevonden, zou "heel waarschijnlijk" geen weet hebben gehad van plannen voor mensensmokkel. Dit hebben meerdere media donderdag gemeld. Vrienden van de man vertelden de Daily Mail dat de bestuurder de hulpdiensten zou hebben verwittigd en dat hij de slachtoffers niet zou hebben gekend.

De trucker zou volgens vrienden zijn voertuig op een industrieterrein hebben geparkeerd en papierwerk gaan verrichten. Hij opende de container en zag al de lijken. Hij belde daarop geschokt de hulpdiensten die op hun beurt de politie verwittigden.

Meerdere Britse media hebben al minstens één foto van de trucker en zijn volledige identiteit afgedrukt. Nog volgens Britse media zijn de ouders van de man naar Engeland gevlogen om hun zoon te ondersteunen. Buren van de ouders zijn "verrast", meldde de Belfast Telegraph. De familie heeft aanzien en de 25-jarige vrachtwagenbestuurder bezocht om de paar weken zijn ouders.