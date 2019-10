Zeker 24 Vietnamese families zijn bang dat hun kinderen onder de 39 slachtoffers zijn die aangetroffen werden in een koelcontainer in het Britse graafschap Essex. Dat melden de Vietnamese publieke media.

De lokale krant VnExpress meldt dat 24 families op zoek zijn naar hun kinderen. Tien zijn vermist in Ha Tinh en veertien in Nghe An, twee centrale provincies van het land in het zuidoosten van Azië. E

erder werd gemeld dat de slachtoffers Chinezen zouden zijn.

Nghe An is een van de armste regio's van het land en een draaischijf van mensenhandel. Zaterdag kondigde premier Nguyen Xuan Phuc een onderzoek aan naar mensenhandel.

Ieder jaar zijn honderden Vietnamezen het slachtoffer van mensenhandel naar het Verenigd Koninkrijk, zegt Ecpat, een ngo die zich inzet tegen de seksuele uitbuiting van kinderen.

Belgische speurders trekken naar Verenigd Koninkrijk

Belgische speurders zullen eerstdaags naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken om daar hun Britse collega's bij te staan in het onderzoek. Bedoeling is om de verzamelde bewijzen en aanwijzingen naast elkaar te leggen om de respectievelijke onderzoeken vooruit te helpen, aldus Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket.

De speurders zouden intussen een duidelijk zicht hebben op de route die de koelcontainer waarin de slachtoffers gevonden werden, heeft afgelegd maar het federaal parket geeft daarover nog geen informatie vrij.

Waar de slachtoffers in de koelcontainer zouden geklommen zijn, blijft wel nog een vraag.

Zaterdag werd in de haven van Dublin de Ierse chauffeur opgepakt die de oplegger met koelcontainer naar Zeebrugge heeft gebracht. De man kon opgepakt worden door informatie die de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen heeft doorgespeeld aan de Britse autoriteiten. De chauffeur die de koelwagen van Zeebrugge naar Essex bracht, werd woensdag al opgepakt nadat hij de hulpdiensten verwittigde over de lijken in zijn vrachtwagen. Hij wordt onder meer beschuldigd van 39 gevallen van doodslag en moet maandag voor de rechter verschijnen.

Drie andere personen die opgepakt werden in het dossier, werden vrijgelaten op borg.