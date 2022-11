Doden in Turkije na tegenaanval uit Syrië

In een Zuid-Turkse grensplaats zijn doden gevallen door een aanval uit Syrië. Het geweld is waarschijnlijk een gevolg van de recente bomaanslag in Istanboel.

Bij de beschietingen kwamen zeker drie mensen om het leven, zes burgers van Karkamis raakten gewond, aldus de autoriteiten. Volgens hen was het een raketaanval van Koerden die strijden voor onafhankelijkheid.

De aanval lijkt een reactie op de Turkse beschietingen van Koerdische milities in het aangrenzende noorden van Syrië en Irak. Naar schatting kwamen daarbij veertig mensen om het leven.

De Turkse luchtaanvallen volgen op de bomaanslag onlangs in de Turkse metropool Istanbul, die zes mensen het leven kostte. Volgens de Turkse regering zaten Koerdische extremisten er achter. De aangehouden hoofdverdachte, een vrouw uit Syrië, zou hebben bekend.