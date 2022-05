Doden en gewonden bij schietpartij Buffalo: FBI gaat uit van ‘racistisch gemotiveerd haatmisdrijf’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een verklaring de ‘gruwelijke’ schietpartij bij een supermarkt in de Amerikaanse stad Buffalo, in de staat New York, veroordeeld. Een 18-jarige witte man schoot daar zaterdag tien mensen dood en verwondde drie anderen. De schutter wordt aangeklaagd voor een racistisch gemotiveerde haatmisdaad. Elf van de dertien slachtoffers waren zwarte Amerikanen.

Hoewel er volgens Biden nog veel onduidelijk is over de beweegredenen van de dader, laat hij weten haatmisdrijven ‘weerzinwekkend’ te vinden. ‘Elke daad van binnenlands terrorisme, inclusief een daad gepleegd in naam van een weerzinwekkende blanke nationalistische ideologie, is in tegenspraak met alles waar we in Amerika voor staan. Haat mag geen veilige haven hebben. We moeten alles doen wat in onze macht ligt om een einde te maken aan door haat aangewakkerd binnenlands terrorisme.’

De schutter droeg een camera en heeft zijn daad live uitgezonden op internet. Op sociale media circuleren berichten dat hij voorafgaand aan zijn daad een manifest heeft gepubliceerd waarin hij zichzelf een racist en een antisemiet noemt.

De supermarkt ligt ten noorden van de stad in een gebied waar vooral zwarte Amerikanen wonen. Buffalo is, met 280.000 inwoners, de tweede stad van de staat New York en ligt slechts op enkele kilometer van Niagara Falls.