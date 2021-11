Bij een schietpartij in een Amerikaanse school zijn dinsdag drie mensen omgekomen, zo hebben Amerikaanse media op gezag van de autoriteiten gemeld.

De schietpartij deed zich voor in de Oxford High School in het noorden van Detroit (Michigan).

De vermoedelijke schutter, een vijftienjarige leerling, werd vijf minuten na de eerste oproep om 12.51 uur lokale tijd opgepakt. Hij bood geen weerstand en gaf geen verklaring voor zijn daad. De verdachte beriep zich op zijn zwijgrecht, zei Michael McCabe, een politieverantwoordelijke van county Oakland.

De schutter vuurde tussen 15 en 20 keer met een semi-automatisch vuistvuurwapen.

Volgens statistieken van de organisatie Everytown For Gun Safety was het de 139ste schietpartij dit jaar in de VS, waarvan 26 met telkens een of twee doden.

De schietpartij deed zich voor in de Oxford High School in het noorden van Detroit (Michigan). De vermoedelijke schutter, een vijftienjarige leerling, werd vijf minuten na de eerste oproep om 12.51 uur lokale tijd opgepakt. Hij bood geen weerstand en gaf geen verklaring voor zijn daad. De verdachte beriep zich op zijn zwijgrecht, zei Michael McCabe, een politieverantwoordelijke van county Oakland. De schutter vuurde tussen 15 en 20 keer met een semi-automatisch vuistvuurwapen. Volgens statistieken van de organisatie Everytown For Gun Safety was het de 139ste schietpartij dit jaar in de VS, waarvan 26 met telkens een of twee doden.