Een 21-jarige Belgische vrouw is onder huisarrest geplaatst na de dodelijke botsing op het Comomeer van vrijdag. Ze stond aan het roer van een speedboot die in botsing kwam met een andere boot. Een 22-jarige Italiaan die op die laatste boot zat, kwam om het leven. Dat berichten verscheidene Italiaanse media zondag, waaronder La Repubblica.

De vrouw wordt beschuldigd van onvrijwillige doodslag en schipbreuk. Het gerecht plaatste haar onder huisarrest in een huis van haar familie in Tremezzina, om zo te vermijden dat ze terugkeert naar ons land.

Volgens een eerste reconstructie van het ongeval bevond het slachtoffer zich met twee vrienden in een motorboot die stil lag op het water. Ze werden in de buurt van Villa Balbianello geraakt door een boot met elf Belgische jongeren. Die boot was groter dan die van de Italianen.

De jonge Belgische vrouw werd onderworpen aan een alcoholtest, maar die bleek negatief. Ze gaf ook toestemming voor een toxicologisch onderzoek.

Het parket van Como heeft een autopsie bevolen op het lichaam van het slachtoffer en de twee motorboten in beslag genomen die betrokken waren bij de tragedie. In principe zal een expert daarna de omstandigheden van het ongeval reconstrueren.

