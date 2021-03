In Vancouver, in het westen van Canada, zijn zaterdag een dode en vijf gewonden gevallen bij een steekpartij. De dader is opgepakt, zo heeft de politie bevestigd.

Een man viel de slachtoffers om een nog onbekende reden aan in en rond een bibliotheek in Lynn Valley, een rustige wijk in het noorden van de stad. De politie kon hem snel oppakken.

Zes mensen werden na de aanval naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen, een vrouw van wie de identiteit niet werd bekendgemaakt, overleed aan haar verwondingen.

De politie kende de dader, die een strafblad had. Vermoedelijk handelde hij alleen, maar het is niet duidelijk wat zijn motief was. Er is een oproep naar getuigen gelanceerd.

De Canadese premier Justin Trudeau reageerde via Twitter op de steekpartij. 'Mijn hart is in Noord-Vancouver deze avond. Aan iedereen die door dit gewelddadig incident in Lynn Valley is getroffen: weet dat alle Canadezen aan jullie denken en de gewonden een spoedig herstel wensen', schreef hij.

