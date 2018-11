Dode bordeeleigenaar verkozen in parlement Nevada

Republikein Dennis Hof, die vorige maand overleed, kreeg 63 procent van de stemmen, tegenover 37 procent voor zijn Democratische tegenstrever Lesia Romanov. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten.

Als Hof inderdaad tot winnaar uitgeroepen wordt, dan zal zijn zetel vacant worden verklaard. In dat geval zal een opvolger worden aangeduid.

Hof omschreef zichzelf als de 'Trump van Pahrump'. Twee van zijn vroegere medewerkers beschuldigden hem van verkrachting, maar Hof ontkende die aantijgingen.

Op 16 oktober overleed Hof in zijn Love Ranch-bordeel. De avond ervoor vierde hij zijn 72ste verjaardag in een hotel en casino. Hij zette de feestelijkheden verder in zijn bordeel, samen met Flavor Flav, vroeger lid van Public Enemy en nu bekend van zijn deelnames aan reality-programma's, en porno-acteur Ron Jeremy.

Zij waren het die het lichaam van Hof de volgende ochtend vonden. In oktober 2015 overleed ook Lamar Odom in dezelfde suite in het bordeel. Odom was een vroegere NBA-speler en ex van realityster Khloe Kardashian.