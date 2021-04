Bij een schietpartij op een school in de stad Knoxville, in de Amerikaanse staat Tennessee, is maandag één dode gevallen. Dat maakte de politie van Knoxville bekend. Het Tennessee Bureau of Investigation (TBI) bevestigde ondertussen dat het om een leerling gaat.

De politie reageerde op een oproep dat iemand in de Austin-East High School mogelijk gewapend was. De verdachte had zichzelf opgesloten in een toilet en nadat hij bevelen weigerde om buiten te komen, gingen de agenten de ruimte binnen.

'Toen de agenten het toilet binnengingen, opende de verdachte naar verluidt het vuur en raakte hij een agent', aldus het TBI. 'Een agent vuurde terug. De verdachte werd ter plekke doodverklaard en werd daarna geïdentificeerd als een student.'

Eerder had de politie van Knoxville al gezegd dat de gewonde agent 'niet-levensbedreigende' verwondingen had opgelopen en voor verzorging werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie arresteerde ook een man, luidde het.

Dodelijke schietpartijen op scholen komen sinds het bloedbad in 1999 op Columbine High School, in de staat Colorado, vaak voor in de Verenigde Staten. Vorige week had president Joe Biden nog een reeks maatregelen aangekondigd om vuurwapengeweld aan te pakken.

De politie reageerde op een oproep dat iemand in de Austin-East High School mogelijk gewapend was. De verdachte had zichzelf opgesloten in een toilet en nadat hij bevelen weigerde om buiten te komen, gingen de agenten de ruimte binnen. 'Toen de agenten het toilet binnengingen, opende de verdachte naar verluidt het vuur en raakte hij een agent', aldus het TBI. 'Een agent vuurde terug. De verdachte werd ter plekke doodverklaard en werd daarna geïdentificeerd als een student.'Eerder had de politie van Knoxville al gezegd dat de gewonde agent 'niet-levensbedreigende' verwondingen had opgelopen en voor verzorging werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie arresteerde ook een man, luidde het. Dodelijke schietpartijen op scholen komen sinds het bloedbad in 1999 op Columbine High School, in de staat Colorado, vaak voor in de Verenigde Staten. Vorige week had president Joe Biden nog een reeks maatregelen aangekondigd om vuurwapengeweld aan te pakken.