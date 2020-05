Bij het protest tegen politiegeweld in de Amerikaanse stad Indianapolis zou een dode zijn gevallen. Dat meldt televisiezender NBO News.

Plaatsvervangend politiecommissaris van de stad, Josh Barker, zei dat er ook minstens twee gewonden zijn gevallen. De politie schreef op Twitter dat agenten niet betrokken waren en niet hebben geschoten. Ze onderzoekt momenteel de incidenten.

In de Verenigde Staten werd er zaterdag en in de nacht op zondag massaal geprotesteerd tegen politiegeweld na de dood van de zwarte George Floyd. In minstens 25 steden en 16 staten geldt een uitgaansverbod. Toch werd op veel plaatsen geplunderd. Ook auto's en winkels werden in brand gestoken.

