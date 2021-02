De dochters van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenactivist Malcolm X hebben de heropening gevraagd van het onderzoek naar zijn moord.

Een nieuwe getuigenis brengt de politie van New York, de NYPD, en de federale politiedienst, de FBI, in opspraak. Een woordvoerster van het parket van Manhattan zegt dat ze het dossier 'aan het bekijken is'.

Op een persconferentie werd zaterdag een geschreven brief voorgesteld van een voormalige New Yorkse politieagent die intussen overleden is. Hij beschuldigt de ordediensten, de NYPD en de FBI, van medeplichtigheid bij de moord op Malcolm X.

Volgens de neef van de voormalige zwarte undercoveragent benaderde hij op vraag van zijn hiërarchie de entourage van Malcolm X. Hij zou twee van zijn lijfwachten in de val gelokt hebben om misdrijven te plegen, met als gevolg dat ze een paar dagen voor de moord gearresteerd werden. Op 21 februari 1965, 55 jaar geleden, moest Malcolm X het dus zonder die twee mannen stellen toen hij voor een toespraak afzakte naar de Audubon Ballroom, een zaal in het noorden van Manhattan. Malcolm X, die in het echt El-Hajj Malik El-Shabazz heette, werd er door drie schutters neergeschoten.

Netflix

De gewezen politieagent, die erop stond dat zijn getuigenis pas na zijn dood bekend werd gemaakt, zei dat NYPD en de FBI sommige elementen uit het onderzoek geheimhielden. In februari 2020, na de uitzending van de documentaire 'Who killed Malcolm X?' op Netflix, vroeg de procureur van Manhattan, Cyrus Vance, aan zijn teams al om het dossier te herbekijken. Ze moesten nagaan of het onderzoek al dan niet moest heropend worden.

De politie van New York reageerde zondag dat ze 'alle archieven over deze zaak' aan de procureur heeft overgemaakt. De NYPD 'blijft ter beschikking staan om op welke manier dan ook bij te dragen aan het onderzoek'. De FBI wou geen commentaar kwijt.

'lk element dat ons in staat stelt om de waarheid over deze vreselijke tragedie beter te begrijpen, zou zorgvuldig onderzocht moeten worden', zei Ilyasah Shabazz, een van de drie dochters van Malcolm X, die aanwezig was op de persconferentie.

Een nieuwe getuigenis brengt de politie van New York, de NYPD, en de federale politiedienst, de FBI, in opspraak. Een woordvoerster van het parket van Manhattan zegt dat ze het dossier 'aan het bekijken is'. Op een persconferentie werd zaterdag een geschreven brief voorgesteld van een voormalige New Yorkse politieagent die intussen overleden is. Hij beschuldigt de ordediensten, de NYPD en de FBI, van medeplichtigheid bij de moord op Malcolm X. Volgens de neef van de voormalige zwarte undercoveragent benaderde hij op vraag van zijn hiërarchie de entourage van Malcolm X. Hij zou twee van zijn lijfwachten in de val gelokt hebben om misdrijven te plegen, met als gevolg dat ze een paar dagen voor de moord gearresteerd werden. Op 21 februari 1965, 55 jaar geleden, moest Malcolm X het dus zonder die twee mannen stellen toen hij voor een toespraak afzakte naar de Audubon Ballroom, een zaal in het noorden van Manhattan. Malcolm X, die in het echt El-Hajj Malik El-Shabazz heette, werd er door drie schutters neergeschoten.De gewezen politieagent, die erop stond dat zijn getuigenis pas na zijn dood bekend werd gemaakt, zei dat NYPD en de FBI sommige elementen uit het onderzoek geheimhielden. In februari 2020, na de uitzending van de documentaire 'Who killed Malcolm X?' op Netflix, vroeg de procureur van Manhattan, Cyrus Vance, aan zijn teams al om het dossier te herbekijken. Ze moesten nagaan of het onderzoek al dan niet moest heropend worden. De politie van New York reageerde zondag dat ze 'alle archieven over deze zaak' aan de procureur heeft overgemaakt. De NYPD 'blijft ter beschikking staan om op welke manier dan ook bij te dragen aan het onderzoek'. De FBI wou geen commentaar kwijt. 'lk element dat ons in staat stelt om de waarheid over deze vreselijke tragedie beter te begrijpen, zou zorgvuldig onderzocht moeten worden', zei Ilyasah Shabazz, een van de drie dochters van Malcolm X, die aanwezig was op de persconferentie.