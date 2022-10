Djibouti: zeven soldaten gedood bij aanval op kazerne

Zeven Djiboutiaanse soldaten zijn vrijdag gedood bij een aanval op hun kazerne door een rebellengroep. Zes anderen worden vermist. Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt.

In zijn verklaring gaf het ministerie van Defensie de schuld van de aanval op de Garabtisan-basis in het noorden van het kleine land in de Hoorn van Afrika aan de “FRUD” (Front pour la restauration de l’unité et de la démocratie), een “terroristische groepering”.

Hoewel “onze soldaten zich dapper verdedigden, heeft deze aanval geleid tot de dood van zeven van onze soldaten, vier gewonden en zes vermisten”, aldus de verklaring, er aan toevoegend dat er gezocht wordt naar de vermiste soldaten.