De Tsjechische Dita Charanzova ijvert als vicevoorzitter van het Europees Parlement voor een kordaat optreden tegen Poetin.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hield een toespraak voor het Europees Parlement. Wat betekende dat voor u? Dita Charanzova: Voor mij was het een sterk en emotioneel moment. Zijn boodschap is duidelijk: er zal geen vrede in Europa zijn als er geen vrede in Oekraïne is. Met het Europees Parlement moeten we nu het nodige doen om de Oekraïense aanvraag om lid te worden van de EU te beantwoorden. U bent afkomstig uit Tsjechië. Voor mensen uit uw regio moet de oorlog in Oekraïne oude wonden openrijten. Charanzova: Wij Tsjechen, Polen, Slovenen, Bulgaren en Hongaren hebben herinneringen aan de donkerste jaren in onze geschiedenis. Daarom blijf ik het herhalen: we moeten daar lessen uit trekken. We weten zeer goed wat het oude Russische regime betekent. Dat is ook de reden waarom we nog meer actie van Europa vragen om Oekraïne in deze oorlog te steunen. U bent in de EU verantwoordelijk voor cyberbeveiliging. Geopolitiek analist Robert Kaplan waarschuwde in Knack voor de hybride oorlog die Vladimir Poetin in de Baltische staten voert. Charanzova: We staan in contact met bedrijven als Facebook, Twitter en Google. De grote platformen leveren tot nu toe nog te weinig inspanningen om de verspreiding van fake news tegen te gaan, maar ze beloven beterschap. De oorlog in Oekraïne wordt in real-time uitgezonden via sociale media. Desinformatie loert om de hoek. Dan moeten de grote spelers ingrijpen. U bent als vicevoorzitter van het Europees Parlement plaatsvervanger van de voorzitter voor de regio Latijns-Amerika. Twee weken geleden bracht de Russische vicepremier Joeri Borisov een bezoek aan Venezuela. Hij sprak over 'militaire en economische samenwerking' tussen beide landen. Hoe kijkt het Europees Parlement daarnaar? Charanzova: We weten dat Poetin vrienden heeft in Latijns-Amerika. Niet alleen Nicolas Maduro in Venezuela, maar ook Miguel Diaz-Canel in Cuba en Daniel Ortega in Nicaragua. Ondanks de wreedheden die Poetin in Oekraïne begaat, blijven die regeringen hem steunen. De EU moet nu volop de kaart kiezen van de democratische oppositie in die landen. Door de humanitaire crisis in Venezuela zijn 5 miljoen mensen op de vlucht. Het Europees Parlement heeft de regering-Maduro al economische sancties opgelegd en steunt interim-president Juan Guaido en de democratische oppositie, maar nu moeten we stappen vooruit durven te zetten. De Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, sprak zelfs van Russische militaire basissen in Cuba, Nicaragua en Venezuela. Vreest u voor een uitbreiding van het Russische conflict naar de achtertuin van de VS? Charanzova: We moeten hier heel voorzichtig zijn. Het is nog niet gezegd dat die dreigende taal ook uitgevoerd zal worden. Ik betwijfel of Rusland daar de mogelijkheden toe heeft, gelet op de oorlog die het nu in Oekraïne voert en de economische isolatie die andere landen het opleggen. Maar we moeten niet naïef zijn en de situatie van nabij opvolgen. Zulke uitspraken zijn zorgwekkend. Cuba, Venezuela en Nicaragua onthielden zich in de VN-Veiligheidsraad bij de stemming over de resolutie tegen de Russische invasie. Wat vindt u daarvan? Charanzova: Ik ga het voorstel op tafel leggen om onze handelsrelaties met die landen te herzien.