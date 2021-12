Zo'n 440 migranten die door een schip van Sea-Watch op zee werden gered, hebben de toestemming gekregen om in Sicilië van boord te gaan. Daarmee zijn dit jaar in Italië al meer dan 67.000 vluchtelingen opgevangen. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij mislukte overtochten richting Europa 1.839 mensen gestorven of vermist.

'De Italiaanse autoriteiten hebben de haven van Pozzallo op Sicilië aangewezen als ontschepingsplaats (...) Een week na onze eerste reddingsoperatie zullen de 440 geredde opvarenden eindelijk van boord mogen gaan', bericht de Duitse ngo Sea-Watch op Twitter.

Het Sea-Watch-schip, dat sinds november 2017 voor de kust van Libië patrouilleert, is een van meerdere schepen die door ngo's worden gecharterd om migranten te redden die in geïmproviseerde bootjes van Afrika naar Europa proberen te komen. Eerder deze week had het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken ook al toegestaan dat de Geo Barents, gecharterd door Artsen zonder Grenzen (AZG) en met 558 geredde migranten aan boord, aanmeerde in de Siciliaanse haven Augusta.

Doorgaans worden de migranten die op deze manier het land binnenkomen na gezondheids- en administratieve procedures, in quarantaine geplaatst. Volgens het ministerie gingen in 2021 al 67.040 migranten in Italië van boord, tegenover 34.154 in 2020. Dat is nog altijd fors minder dan in 2016, toen er een recordaantal van 181.436 migranten aankwamen.

Uit cijfers van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) zijn sinds het begin van dit jaar meer dan 114.500 migranten erin geslaagd over zee Europa te bereiken, met name in Italië, Griekenland, Spanje, Cyprus en Malta. De UNHCR schat ook dat er dit jaar 1.839 mensen zijn omgekomen of vermist raakten bij een poging om de oversteek te maken

