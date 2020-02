Een directeur van een ziekenhuis in de Chinese stad Wuhan, de bakermat van de nieuwe coronavirus-epidemie, is maandag overleden aan de ziekte. Dat zeggen de Chinese staatsmedia van China News Service.

Liu Zhiming, de directeur van het Wuchang-ziekenhuis, stierf aan een Covid-19-virusinfectie, waarmee in China nu al 72.000 mensen besmet zijn, meldde China News Service op de microblogsite Weibo. Het bericht werd echter kort daarna gewist, merkt persbureau dpa op. In China zijn 1.700 gezondheidsmedewerkers besmet, zes van hen stierven aan de ziekte.

Chinese medische autoriteiten hebben de afgelopen 24 uur 1.886 nieuwe gevallen en 97 doden gemeld. Het aantal infecties en sterfgevallen lijkt echter iets te vertragen in vergelijking met de afgelopen dagen.

De balans van de doden door het coronavirus op het Chinese vasteland is opgelopen naar 1.807.

Liu Zhiming, de directeur van het Wuchang-ziekenhuis, stierf aan een Covid-19-virusinfectie, waarmee in China nu al 72.000 mensen besmet zijn, meldde China News Service op de microblogsite Weibo. Het bericht werd echter kort daarna gewist, merkt persbureau dpa op. In China zijn 1.700 gezondheidsmedewerkers besmet, zes van hen stierven aan de ziekte. Chinese medische autoriteiten hebben de afgelopen 24 uur 1.886 nieuwe gevallen en 97 doden gemeld. Het aantal infecties en sterfgevallen lijkt echter iets te vertragen in vergelijking met de afgelopen dagen.De balans van de doden door het coronavirus op het Chinese vasteland is opgelopen naar 1.807.