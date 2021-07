De financieel topman van The Trump Organization heeft zich donderdagochtend vroeg gemeld bij het kantoor van aanklagers in New York. Die maken naar verwachting in de loop van de dag bekend waar ze directeur Allen Weisselberg en zijn bedrijf precies van beschuldigen.

Het familiebedrijf van Amerikaans oud-president Trump en zijn kinderen maakte meteen duidelijk de zaak als politiek gemotiveerd te beschouwen. The Trump Organization stelde volgens ABC News in een verklaring dat Weisselberg als "pion" wordt ingezet door aanklagers die de voormalige president willen tegenwerken.

Trump, die voor zover bekend zelf niet wordt vervolgd, beklaagde zich eerder deze week al over de dreigende strafzaak tegen zijn bedrijf. "Allemaal onzin", zei hij vanuit Texas, waar hij de grens met Mexico bezocht. "Ultralinkse aanklagers in New York hebben het op me voorzien."

Weisselberg wordt gezien als de belangrijkste persoon binnen The Trump Organization die niet tot de familie Trump behoort, schrijft The Washington Post. Hij werkt al sinds de jaren tachtig voor Trump, die voor zijn politieke loopbaan naam maakte als vastgoedmagnaat.

De aanklachten hangen volgens ingewijden samen met een belastingonderzoek. Aanklagers hebben volgens The New York Times onder meer gekeken of belasting is betaald op de riante secundaire arbeidsvoorwaarden die Weisselberg en zijn familieleden genoten. Het gaat bijvoorbeeld over het gratis gebruik van appartementen en leasewagens.

