Richard Pilger, de ambtenaar die bij het Amerikaanse ministerie van Justitie de leiding heeft over onderzoeken van eventuele misdaden bij de verkiezingen, neemt ontslag.

Pilger doet dat uit protest tegen de beslissing van minister William Barr, die toestemming had gegeven om nog voor het vastleggen van de volledige verkiezingsuitslag onderzoeken naar verkiezingsfraude toe te laten.

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr had de federale aanklagers maandag in een brief de toestemming gegeven om nu al onderzoeken te openen naar mogelijke fraude bij de presidentsverkiezingen. Normaal gezien kunnen aanklagers pas in gang schieten nadat de officiële eindresultaten zijn bekendgemaakt.

Nauwelijks enkele uren na het versturen van die brief heeft de directeur van de afdeling verkiezingsmisdaden bekendgemaakt dat hij opstapt, zo meldt The New York Times. 'Nu ik bekend ben met het nieuwe beleid en de gevolgen ervan, moet ik helaas ontslag nemen als directeur van de afdeling verkiezingsmisdaden', schrijft Richard Pilger in een e-mail aan zijn collega's.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie geeft geen commentaar.

Het onderzoek naar verkiezingsfraude is normaal gesproken de verantwoordelijkheid van de staten, die hun eigen verkiezingsregels controleren. Het Amerikaanse ministerie van Justitie grijpt pas in nadat de tellingen zijn voltooid en het verkiezingsresultaat is vastgelegd. Op die manier moet eventuele beïnvloeding van de rechtbanken in de deelstaten vermeden worden.

Uittredend president Donald Trump en zijn campagneteam weigeren hun verkiezingsnederlaag tegen de Democratische kandidaat Joe Biden toe te geven. Het staatshoofd spreekt van grootschalige fraude en van een 'gestolen' verkiezing, zonder daarvoor echter bewijzen aan te leveren.

