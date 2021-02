Zuid-Korea heeft Japan geschrapt als 'partner' en bestempelt het land voortaan als 'buurland'. De beslissing is een zoveelste aanwijzing van de verslechtering van de diplomatieke banden tussen de twee landen. Dat meldt het Japanse persagentschap Kyodo.

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie heeft zijn zogeheten 'white paper' uitgebracht. Het tweejaarlijkse document beschrijft de huidige stand van zaken en de toekomstplannen van het ministerie. Daarin wordt Japan niet langer als 'partner' genoemd.Redenen voor de beslissing: de Japanse claim op de Dokdo-eilanden (een eilandengroep tussen Japan en Zuid-Korea), een militair incident in 2018 tussen een Japans vliegtuig en een Zuid-Koreaans oorlogsschip en de weigering van Japan om compensatie te betalen aan mishandelde Koreaanse families tijdens WOII.Het Japanse ministerie van Defensie liet in een reactie weten dat het standpunt van Zuid-Korea 'onverzoenbaar' is met dat van Japan.