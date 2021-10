Rusland sluit de eigen missie bij de NAVO. Als het bondgenootschap contact wil opnemen met de Russische regering, kan dat volgens minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov via de Russische ambassade in Brussel. Ook de werking van de NAVO-missie in Moskou wordt opgeschort.

'Nadat de NAVO bepaalde maatregelen nam zijn de basisvoorwaarden om samen te werken niet langer aanwezig', meent Lavrov. De activiteiten van de Russische NAVO-missie worden volgende maand stilgelegd. Ook de NAVO-medewerkers in Moskou verliezen op 1 november hun accreditatie. De militaire missie van de NAVO in Moskou is ondergebracht bij de Belgische ambassade in de Russische hoofdstad.

De rol van die missie is de verbinding verzorgen tussen het bondgenootschap en het Russische ministerie van Defensie. Ook de activiteiten van het NAVO-informatiebureau, eveneens in de gebouwen van de Belgische ambassade, worden beëindigd. De taken van dat bureau bestaan erin om 'de kennis en het wederzijds begrip te verbeteren', aldus de organisatie.

Eerder deze maand nam de NAVO acht Russische diplomaten hun accreditatie af, omdat ze als lid van de Russische NAVO-vertegenwoordiging ook voor de geheime dienst zouden gewerkt hebben. Daarnaast is beslist om de maximale omvang van de Russische missie in te perken. In plaats van 20, mogen nu slechts nog 10 personen geaccrediteerd zijn.

'Nadat de NAVO bepaalde maatregelen nam zijn de basisvoorwaarden om samen te werken niet langer aanwezig', meent Lavrov. De activiteiten van de Russische NAVO-missie worden volgende maand stilgelegd. Ook de NAVO-medewerkers in Moskou verliezen op 1 november hun accreditatie. De militaire missie van de NAVO in Moskou is ondergebracht bij de Belgische ambassade in de Russische hoofdstad. De rol van die missie is de verbinding verzorgen tussen het bondgenootschap en het Russische ministerie van Defensie. Ook de activiteiten van het NAVO-informatiebureau, eveneens in de gebouwen van de Belgische ambassade, worden beëindigd. De taken van dat bureau bestaan erin om 'de kennis en het wederzijds begrip te verbeteren', aldus de organisatie. Eerder deze maand nam de NAVO acht Russische diplomaten hun accreditatie af, omdat ze als lid van de Russische NAVO-vertegenwoordiging ook voor de geheime dienst zouden gewerkt hebben. Daarnaast is beslist om de maximale omvang van de Russische missie in te perken. In plaats van 20, mogen nu slechts nog 10 personen geaccrediteerd zijn.