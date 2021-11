De Myanmarese ex-regeringsleider Aung San Suu Kyi krijgt dinsdag waarschijnlijk het vonnis te horen in de eerste van vele rechtszaken die tegen haar worden gevoerd. In dit geval gaat het om opruiing tegen het leger, een vergrijp waarvoor ze een gevangenisstraf van drie jaar riskeert.

De Nobelprijswinnaar zit vast sinds het leger in februari een staatsgreep pleegde. De militairen grepen naar eigen zeggen de macht omdat de verkiezingen vorig jaar niet eerlijk zouden zijn verlopen. De junta heeft haar bijna twee weken geleden aangeklaagd voor verkiezingsfraude.

Internationale waarnemers hadden bij de stembusgang echter geen misstanden geconstateerd.

Aung San Suu Kyi werd al eerder vervolgd voor een reeks van andere vergrijpen, waaronder het overtreden van de coronaregels, corruptie en het illegaal importeren van walkietalkies. Bij veroordelingen moet de afgezette regeringsleider (76) tientallen jaren de gevangenis in.

Aung San Suu Kyi trad in 2016 aan als regeringsleider bij de eerste democratische verkiezingen in decennia. Haar partij Nationale Liga voor Democratie (NLD) wist bij de verkiezingen van 2020 nog meer zetels te bemachtigen, waardoor de macht van het leger opnieuw kromp.

